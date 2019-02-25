В 1 сезоне 5 серии сериала «Мылодрама», несмотря на попытки бывшей жены Влада вернуть его, он не хочет к ней возвращаться. Поняв намерения владельцев, инвесторы делают все, что в их силах, чтобы обеспечить новому сериалу успех.