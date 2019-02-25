В 1 сезоне 2 серии сериала «Мылодрама» Влад, щедро одарив бывших коллег с заправки, начинает принимать активное участие в функционировании канала: он вводит свой свод правил, а накануне съемок нового сериала заявляется на кастинг.
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