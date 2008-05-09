В 1 сезоне 2 серии сериала «Мы из будущего» герои оказываются в прошлом, по всей видимости, в начале сороковых годов прошлого века. Местные вояки принимают их за своих и выдают оружие. Сами друзья пытаются любыми способами попасть в свое время.
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