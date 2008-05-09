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Киноафиша Сериалы Мы из будущего Сезоны Сезон 1 Серия 2

Мы из будущего 2010 - 2008 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 9 мая 2008
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 9 мая 2008
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 мая 2008
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 9 мая 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Мы из будущего» герои оказываются в прошлом, по всей видимости, в начале сороковых годов прошлого века. Местные вояки принимают их за своих и выдают оружие. Сами друзья пытаются любыми способами попасть в свое время.

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