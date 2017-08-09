В 1 сезоне 4 серии сериала «Мистер Мерседес» Брэйди решает отомстить клиенту, оскорбившего Лу. Билл пытается понять, как был угнан «Мерседес». Ида замечает Билла вместе с Джейни. Отношения между Биллом и Джейни перестают быть просто деловыми.