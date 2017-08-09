В 1 сезоне 4 серии сериала «Мистер Мерседес» Брэйди решает отомстить клиенту, оскорбившего Лу. Билл пытается понять, как был угнан «Мерседес». Ида замечает Билла вместе с Джейни. Отношения между Биллом и Джейни перестают быть просто деловыми.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Авторизация по e-mail