В 1 сезоне 7 серии сериала «Мистер Мерседес» Джейни готовится к похоронам матери. Билл просит Джерома и Холли взломать компьютер Оливии. Дебора решает узнать, что прячет сын в подвале, и находит маску клоуна. На работе Брэйди происходит скандал.