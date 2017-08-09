В 1 сезоне 6 серии сериала «Мистер Мерседес» Дебора рушит планы сына, взяв его машину, и устраивается на работу, что в итоге не устраивает Брэйди. Он встречается с начальством, чтобы обсудить новую должность. Билл пытается поговорить с дочерью.