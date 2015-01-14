В 1 сезоне 2 серии сериала «Мой любимый папа» Григорий удивляется дружелюбию местных жителей и замечает у подставной дочери в доме дорогостоящую икону. В гости к Наталье приезжает приятельница ее погибшей матери, которая знала ее возлюбленного.