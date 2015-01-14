В 1 сезоне 3 серии сериала «Мой любимый папа» Григорий пытается продать икону на черном рынке, чтобы выплатить долги столичным контрабандистам. Из-за тяжелой болезни самочувствие Натальи ухудшается, однако соседи надеются на милосердие Господа.
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