В 1 сезоне 1 серии сериала «Мой любимый папа» Григорий отправляется в деревню на севере России, чтобы избежать расправы бандитов и пожить у начинающей учительницы Наташи, которая как раз ищет своего отца, точь-в-точь похожего на бывшего художника.
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