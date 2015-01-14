В 1 сезоне 1 серии сериала «Мой любимый папа» Григорий отправляется в деревню на севере России, чтобы избежать расправы бандитов и пожить у начинающей учительницы Наташи, которая как раз ищет своего отца, точь-в-точь похожего на бывшего художника.