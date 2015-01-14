В 1 сезоне 8 серии сериала «Мой любимый папа» бывшему художнику удается вернуть исцеляющую икону,и операция Натальи проходит без осложнений. Местные жители объединяются, чтобы бороться против корыстных планов предпринимателя Порфирия.
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