В 1 сезоне 5 серии сериала «Мой любимый папа» Григорий заключает пари, чтобы вернуть исцеляющую реликвию и деньги для выплаты долга, однако его грабят контрабандисты. Из-за очередного приступа Натальи подставному отцу приходится сделать копию иконы.