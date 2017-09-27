В 9 сезоне 2 серии сериала «Американская семейка» Люк устраивает Хейли на работу в клуб, а Алекс поражает родителей своей самостоятельностью. У Кэмерона с Митчеллом тем временем сгорает кухня, а от Мэнни сбегает каждый сосед по общежитию.
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