В 9 сезоне 12 серии сериала «Американская семейка» когда Фила приходится отвозить в больницу с сильной болью, Глория устраивает настоящую шумиху. Из-за этой ситуации остальные члены семьи задумались о смерти, в том числе и маленький Джо.