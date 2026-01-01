Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская семейка Сезоны Сезон 8 Актеры и роли

Актёры 8 сезона сериала «Американская семейка» (2016)

Актеры сериала «Американская семейка» Вся информация о сериале
Эд О’Нил
Эд О’Нил Ed O'Neill
Jay Pritchett София Вергара
София Вергара Sofia Vergara
Gloria Delgado-Pritchett Джули Боуэн
Джули Боуэн Julie Bowen
Claire Dunphy Тай Буррелл
Тай Буррелл Ty Burrell
Phil Dunphy Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон Jesse Tyler Ferguson
Mitchell Pritchett Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит Eric Stonestreet
Cameron Tucker Сара Хайлэнд
Сара Хайлэнд Sarah Hyland
Haley Dunphy Ариэль Уинтер
Ариэль Уинтер Ariel Winter
Alex Dunphy Нолан Гоулд
Нолан Гоулд Nolan Gould
Luke Dunphy Рико Родригес
Рико Родригес Rico Rodriguez
Manny Delgado
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше