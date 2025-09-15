Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская семейка Статьи

Статьи о сериале «Американская семейка»

Статьи о сериале «Американская семейка» Вся информация о сериале
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
Написать
15 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Дрянь»
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Написать
14 июля 2025 13:17
Кадры из сериалов «Американская семейка» и «Офис»
У создателей «Американской семейки» изначально была другая задумка с форматом шоу — оно должно было быть похоже на «Офис» Главного героя из сериала в итоге вырезали, но стилистику жанра все-таки сохранили.
Написать
29 мая 2025 20:30
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше