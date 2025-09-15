Меню
Американская семейка
Статьи о сериале «Американская семейка»
Статьи о сериале «Американская семейка»
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
Написать
15 сентября 2025 17:09
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Написать
14 июля 2025 13:17
У создателей «Американской семейки» изначально была другая задумка с форматом шоу — оно должно было быть похоже на «Офис»
Главного героя из сериала в итоге вырезали, но стилистику жанра все-таки сохранили.
Написать
29 мая 2025 20:30
