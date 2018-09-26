В 10 сезоне 4 серии сериала «Американская семейка» Джея и Глорию сводит с ума новая артистичная девушка Мэнни, которая временно живет у них. Арвин делает сюрприз Хейли, неожиданно вернувшись из Швейцарии, в то же время ее собирается вернуть Дилан.
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