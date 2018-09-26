В 10 сезоне 1 серии сериала «Американская семейка» Мэнни пытается справиться со своим страхом переезжать через мосты. Митч и Кэм пытаются экстренно научить Кэла всему, о чем наврали Пэм. А Фил с Люком готовятся к конкурсу по поеданию хот-догов.
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