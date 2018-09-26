В 10 сезоне 19 серии сериала «Американская семейка» Джей настолько увлечен своим новым бизнесом, что совершенно забивает на свою внешность. Глория с Клэр знакомятся на йоге с женщиной, которая рассказывает о романе с очень молодым парнем…