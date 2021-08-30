В 1 сезоне 9 серии сериала «Моя любимая Страшко» Настя собирает свои вещи, чтобы уйти. Но Максим пытается перед ней извиниться. Он просит девочек выяснить, почему Настя так хочет уволиться. Дизайнер устраивает очередную творческую истерику.
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