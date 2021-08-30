В 1 сезоне 21 серии сериала «Моя любимая Страшко» неточность в документах приводит к задержанию партии косметики. Насте и Максу нужно срочно спасать ситуацию, чтобы избежать конфискации товара. Георгий рад очередной неудаче своего конкурента.
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