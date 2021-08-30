В 1 сезоне 5 серии сериала «Моя любимая Страшко» брат Янины Георгий пытается копать под Максима, чтобы не позволить ему занять кресло генерального директора. Андрей пытается отвязаться от приставаний Оли. Настя помогает Максу решить его проблему.
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