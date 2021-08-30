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Моя любимая Страшко 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя любимая Страшко
Киноафиша Сериалы Моя любимая Страшко Сезоны Сезон 1

Моя улюблена Страшко 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 48
Продолжительность сезона 48 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя любимая Страшко»

В 1 сезоне сериала «Моя любимая Страшко» талантливая, но далеко не самая красивая девушка Анастасия Глушко работает курьером. Однажды она доставляет посылку известной бизнес-тренерше, встреча с которой переворачивает ее жизнь. Настя устраивается на работу в самое неожиданное для себя место – в известную косметическую компанию Bon Visage. Она попадает в мир роскоши и красоты и влюбляется в своего нового начальника. Но вот беда: мужчина видит в ней лишь серую мышку, разгребающую его деловые проблемы.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Моя любимая Страшко График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1 серія
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2021
Серия 2 2 серія
Сезон 1 Серия 2
30 августа 2021
Серия 3 3 серія
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2021
Серия 4 4 серія
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2021
Серия 5 5 серія
Сезон 1 Серия 5
1 сентября 2021
Серия 6 6 серія
Сезон 1 Серия 6
1 сентября 2021
Серия 7 7 серія
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2021
Серия 8 8 серія
Сезон 1 Серия 8
6 сентября 2021
Серия 9 9 серія
Сезон 1 Серия 9
6 сентября 2021
Серия 10 10 серія
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2021
Серия 11 11 серія
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2021
Серия 12 12 серія
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2021
Серия 13 13 серія
Сезон 1 Серия 13
8 сентября 2021
Серия 14 14 серія
Сезон 1 Серия 14
9 сентября 2021
15 серія
Сезон 1 Серия 15
13 сентября 2021
16 серія
Сезон 1 Серия 16
13 сентября 2021
17 серія
Сезон 1 Серия 17
14 сентября 2021
18 серія
Сезон 1 Серия 18
14 сентября 2021
19 серія
Сезон 1 Серия 19
15 сентября 2021
20 серія
Сезон 1 Серия 20
15 сентября 2021
21 серія
Сезон 1 Серия 21
16 сентября 2021
22 серія
Сезон 1 Серия 22
20 сентября 2021
23 серія
Сезон 1 Серия 23
20 сентября 2021
24 серія
Сезон 1 Серия 24
21 сентября 2021
25 серія
Сезон 1 Серия 25
21 сентября 2021
26 серія
Сезон 1 Серия 26
22 сентября 2021
27 серія
Сезон 1 Серия 27
22 сентября 2021
28 серія
Сезон 1 Серия 28
23 сентября 2021
29 серія
Сезон 1 Серия 29
27 сентября 2021
30 серія
Сезон 1 Серия 30
27 сентября 2021
31 серія
Сезон 1 Серия 31
28 сентября 2021
32 серія
Сезон 1 Серия 32
28 сентября 2021
33 серія
Сезон 1 Серия 33
30 сентября 2021
34 серія
Сезон 1 Серия 34
4 октября 2021
35 серія
Сезон 1 Серия 35
5 октября 2021
36 серія
Сезон 1 Серия 36
6 октября 2021
37 серія
Сезон 1 Серия 37
6 октября 2021
38 серія
Сезон 1 Серия 38
7 октября 2021
39 серія
Сезон 1 Серия 39
11 октября 2021
40 серія
Сезон 1 Серия 40
12 октября 2021
41 серія
Сезон 1 Серия 41
13 октября 2021
42 серія
Сезон 1 Серия 42
18 октября 2021
43 серія
Сезон 1 Серия 43
19 октября 2021
44 серія
Сезон 1 Серия 44
20 октября 2021
45 серія
Сезон 1 Серия 45
21 октября 2021
46 серія
Сезон 1 Серия 46
25 октября 2021
47 серія
Сезон 1 Серия 47
26 октября 2021
48 серія
Сезон 1 Серия 48
27 октября 2021
График выхода всех сериалов
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