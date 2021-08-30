В 1 сезоне сериала «Моя любимая Страшко» талантливая, но далеко не самая красивая девушка Анастасия Глушко работает курьером. Однажды она доставляет посылку известной бизнес-тренерше, встреча с которой переворачивает ее жизнь. Настя устраивается на работу в самое неожиданное для себя место – в известную косметическую компанию Bon Visage. Она попадает в мир роскоши и красоты и влюбляется в своего нового начальника. Но вот беда: мужчина видит в ней лишь серую мышку, разгребающую его деловые проблемы.