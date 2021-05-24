Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Алик решает очиститься от лекарственной зависимости, а Женя с Санькой присматривают за ним. Вовка тем временем пытается продавать спиртные напитки возле завода, а у мамы Жени появляется ухажер.
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