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Мир! Дружба! Жвачка! 2020 - 2023 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мир! Дружба! Жвачка!
Киноафиша Сериалы Мир! Дружба! Жвачка! Сезоны Сезон 3
Mir! Druzhba! Zhvachka! 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В 3 сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» продолжаются приключения российского школьника Саши Рябинина. Страна переживает непростой период своей истории, и это так или иначе отражается на каждой семье. Пятнадцатилетний Саня наслаждается «духом свободы», гуляет с одноклассниками и влюбляется в девушку Женю. Но вскоре подросток понимает, что 90-е годы – это не только Денди и Love is…, но и полная неопределенность. После разборки с афганцами его семье приходится покинуть квартиру, а дядя Алик вновь находится на грани гибели.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 17 голосов
7.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
4 мая 2023
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
4 мая 2023
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
11 мая 2023
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
18 мая 2023
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
25 мая 2023
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
1 июня 2023
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
8 июня 2023
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
15 июня 2023
График выхода всех сериалов
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