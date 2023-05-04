Mir! Druzhba! Zhvachka! 18+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
В 3 сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» продолжаются приключения российского школьника Саши Рябинина. Страна переживает непростой период своей истории, и это так или иначе отражается на каждой семье. Пятнадцатилетний Саня наслаждается «духом свободы», гуляет с одноклассниками и влюбляется в девушку Женю. Но вскоре подросток понимает, что 90-е годы – это не только Денди и Love is…, но и полная неопределенность. После разборки с афганцами его семье приходится покинуть квартиру, а дядя Алик вновь находится на грани гибели.
Список серий 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»График выхода всех сериалов
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
Взяла обычные бутылки и старый ковер — за день превратила их в шикарную дорожку на даче: выглядит даже круче дорогой плитки
Бабушкин цветастый ковер – уже прошлый век: есть сразу 3 варианта на замену – расширяют комнату и выглядят дорого
Ты узнаешь ее из тысячи? Угадаешь 5 советских актрис только по их красивым глазам – снимаем шляпу (тест)
Про «Гарри Поттера» от HBO все забудут, как только Apple TV выпустит эту сагу: новый король фэнтези начнет путь с 10 серий
Netflix переснял культовый фильм Быкова, сделав из него сериал: «Получилась чудовищно затянутая политагитка»
Из «Ворониных» — прямиком в начальники ОВД: Дронов неожиданно стал героем детектива, который захватит ТВ-эфир на выходных
«Ух! Какой состав!» — сразу два любимчика НТВ на экране: «Иви» назвал дату премьеры сериала с Устюговым и Колесниковым
Этот исторический сериал с рейтингом 8,2 стали лидером по досмотрам на PREMIER: всего 4 эпизода — и почти никто не бросает