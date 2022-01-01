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Киноафиша Сериалы Мир! Дружба! Жвачка! Саундтреки

Музыка из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Музыка из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Вся информация о сериале
Мир! Дружба! Жвачка! Часть 2 (Музыка к сериалу)
Мир! Дружба! Жвачка! Часть 2 (Музыка к сериалу) 17 композиций. Dr. Alban, невиди́мка, Отпетые Мошенники, Владимир Кузьмин, Агата Кристи, Вячеслав Добрынин, Владимир Пресняков (Мл.), Виктор Салтыков, гречка, Рок-Острова, Татьяна Буланова, Шура, Вячеслав Бутусов, Richard Myhill
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Мир! Дружба! Жвачка! Часть 1 (Музыка к сериалу)
Мир! Дружба! Жвачка! Часть 1 (Музыка к сериалу) 13 композиций. Mujuice
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Название Исполнитель/Композитор Время
1 It's My Life Dr. Alban 4:01
2 Сладкий притон невиди́мка 2:54
3 Люби меня люби Отпетые Мошенники 4:05
4 Симона Владимир Кузьмин 4:08
5 Как на войне Агата Кристи 4:05
6 Не сыпь мне соль на рану Вячеслав Добрынин 6:02
7 Зурбаган Владимир Пресняков (Мл.) 5:14
8 Белая ночь Виктор Салтыков 4:16
9 Истерика Агата Кристи 2:59
10 Люби меня люби гречка 3:07
11 Ничего не говори Рок-Острова 4:21
12 Мой ненаглядный Татьяна Буланова 4:00
13 Ты не верь слезам Шура 3:12
14 Моё гетто под окном невиди́мка 3:20
15 Нисхождение Агата Кристи 4:38
16 Дыхание Вячеслав Бутусов 5:21
17 Set for Glory Richard Myhill 2:48
Доступен список песен из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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