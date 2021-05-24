Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Санька пытается заработать немного денег, чтобы встретить Женю. Но когда она наконец-то возвращается, целый год разлуки дает о себе знать, и все проходит не так, как ожидали влюбленные подростки.
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