Во 2 сезоне 1 серии сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Санька пытается заработать немного денег, чтобы встретить Женю. Но когда она наконец-то возвращается, целый год разлуки дает о себе знать, и все проходит не так, как ожидали влюбленные подростки.