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Актёры 2 сезона сериала «Охотник за разумом» (2019)

Актеры сериала «Охотник за разумом» Вся информация о сериале
Sonny Valicenti
Холт МакКэллани
Холт МакКэллани Holt McCallany
Bill Tench Джонатан Грофф
Джонатан Грофф Jonathan Groff
Holden Ford
David Docobo
Стэйси Рока Stacey Roca
Nancy Tench
Don O. Knowlton
Джо Таттл Joe Tuttle
Gregg Smith
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Захари Скотт Росс Zachary Scott Ross
Brian Tench
Реджи Дэвис Regi Davis
Альберт Джонс Albert Jones
Джеб Кригер Jeb Kreager
Эндрю Якель Andrew Yackel
Christopher Livingston
Wayne Williams
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Dr. Wendy Carr
Мишель Дэвидсон Michelle Davidson
Блайт Ховард Blythe Howard
Дон Норвуд
Дон Норвуд Dohn Norwood
Пол Карафотес Paul Carafotes
Билли Слотер Billy Slaughter
Mark Pettit
Лорен Глэйзер Lauren Glazier
Kay Manz
Брент Секстон
Брент Секстон Brent Sexton
Garland Periwinkle Нэйт Корддри
Нэйт Корддри Nate Corddry
Майкл Филипович Michael Filipowich
Гэрет Уильямс Gareth Williams
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