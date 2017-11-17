В 1 сезоне 6 серии сериала «Каратель» состояние Фрэнка серьезно ухудшается и Либерман решает обратиться за помощью к Кертису Хойлу. В это же время отношения между Мадани и Руссо выходят за рамки рабочих. Льюс же пытается отстаивать свои интересы.