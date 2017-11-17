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Киноафиша Сериалы Каратель Сезоны Сезон 1 Серия 6

Каратель 2017 - 2019 6 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Каратель»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 ноября 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 17 ноября 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 17 ноября 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 ноября 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 17 ноября 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 17 ноября 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 17 ноября 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 17 ноября 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 17 ноября 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 17 ноября 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 17 ноября 2017
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 17 ноября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Каратель» состояние Фрэнка серьезно ухудшается и Либерман решает обратиться за помощью к Кертису Хойлу. В это же время отношения между Мадани и Руссо выходят за рамки рабочих. Льюс же пытается отстаивать свои интересы.

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