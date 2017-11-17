В 1 сезоне 3 серии сериала «Каратель» Касл начинает пытать Дэвида Либермана для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. В ходе мучительного допроса мрачные воспоминания о сверхсекретных операциях раскрывают темное прошлое героя.
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