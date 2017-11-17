В 1 сезоне 4 серии сериала «Каратель» Фрэнк заставляет Либермана искать в базах данных правоохранительных органов любую информацию об известных поставках оружия, а Мадани тем временем желает взять на себя расследование убийства Вольфа.
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