В 1 сезоне 13 серии сериала «Каратель» Либерман и Мадани пытаются спасти Касла. Той же ночью изможденный, но не сломленный герой назначает роковую встречу Руссо. Каратель намерен положить конец этому хаосу, который разрушил всю его жизнь.
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