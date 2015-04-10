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Киноафиша Сериалы Сорвиголова Сезоны Сезон 1 Серия 4

Сорвиголова 2015 - 2018 4 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Сорвиголова»
На ринге
Сезон 1 / Серия 1 10 апреля 2015
Истерзанный
Сезон 1 / Серия 2 10 апреля 2015
Кролик в снежную бурю
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2015
В крови
Сезон 1 / Серия 4 10 апреля 2015
Мир в огне
Сезон 1 / Серия 5 10 апреля 2015
Приговоренные
Сезон 1 / Серия 6 10 апреля 2015
Стик
Сезон 1 / Серия 7 10 апреля 2015
Тени в стекле
Сезон 1 / Серия 8 10 апреля 2015
Помяни дьявола
Сезон 1 / Серия 9 10 апреля 2015
Нельсон против Мёрдока
Сезон 1 / Серия 10 10 апреля 2015
Путь праведника
Сезон 1 / Серия 11 10 апреля 2015
Оставшиеся в прошлом
Сезон 1 / Серия 12 10 апреля 2015
Сорвиголова
Сезон 1 / Серия 13 10 апреля 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Сорвиголова» русские гангстеры после проигрыша в схватке с мстителем в маске решают отомстить и восстановить свою репутацию. Под горячую руку попадает медсестра, помогавшая Мэтту, что оказалось опрометчиво с их стороны. 

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