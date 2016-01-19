Во 2 сезоне 2 серии сериала «Агент Картер» Джарвис и Пегги оказываются в спарринге. Тем временем Чедвика отстраняют от «науки». У Картер и Уилкса происходит деловое свидание, в ходе которого герой отдает девушке кинопленку с ядерным взрывом.
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