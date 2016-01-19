Во 2 сезоне 8 серии сериала «Агент Картер» Суза и Картер пришли к Манфреди. Тем временем Джек, получив фальшивый компромат на Картер, начинает под нее копать. Анна постепенно восстанавливается после операции. Говард отправляет характеристики.
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