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Киноафиша Сериалы Агент Картер Сезоны Сезон 2 Серия 8

Агент Картер 2015 - 2016 8 серия 2 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Агент Картер»
Леди в образе
Сезон 2 / Серия 1 19 января 2016
Взгляд во тьму
Сезон 2 / Серия 2 19 января 2016
Лучшие из ангелов
Сезон 2 / Серия 3 26 января 2016
Дымовая завеса
Сезон 2 / Серия 4 2 февраля 2016
Атомное задание
Сезон 2 / Серия 5 9 февраля 2016
Душа компании
Сезон 2 / Серия 6 16 февраля 2016
Монстры
Сезон 2 / Серия 7 16 февраля 2016
Грань таинственного
Сезон 2 / Серия 8 23 февраля 2016
Немного песен и танцев
Сезон 2 / Серия 9 23 февраля 2016
Голливудский финал
Сезон 2 / Серия 10 1 марта 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Агент Картер» Суза и Картер пришли к Манфреди. Тем временем Джек, получив фальшивый компромат на Картер, начинает под нее копать. Анна постепенно восстанавливается после операции. Говард отправляет характеристики.

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