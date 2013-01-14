В 1 сезоне 15 серии сериала «Марьина роща» происходит убийство фашиста Клейнерта. Выясняется, что покойный немец работал у подполковника Самойлова, что делает военного главным подозреваемым. Константин Трошин начинает расследование.
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