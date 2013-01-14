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Киноафиша Сериалы Марьина роща Сезоны Сезон 1 Серия 8

Марьина роща 2013 - 2014 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Марьина роща»
Сезон 1 / Серия 1 14 января 2013
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2013
Сезон 1 / Серия 3 14 января 2013
Сезон 1 / Серия 4 14 января 2013
Сезон 1 / Серия 5 15 января 2013
Сезон 1 / Серия 6 15 января 2013
Сезон 1 / Серия 7 15 января 2013
Сезон 1 / Серия 8 16 января 2013
Сезон 1 / Серия 9 16 января 2013
Сезон 1 / Серия 10 16 января 2013
Сезон 1 / Серия 11 17 января 2013
Сезон 1 / Серия 12 17 января 2013
Сезон 1 / Серия 13 17 января 2013
Сезон 1 / Серия 14 18 января 2013
Сезон 1 / Серия 15 18 января 2013
Сезон 1 / Серия 16 18 января 2013
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Марьина роща» генерал Зубов признается в убийстве супруги Ольги, однако Халин требует от Константина найти дополнительные доказательства вины. Расследование сталкивает Трошина с трубачом Лойко.

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