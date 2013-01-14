В 1 сезоне 8 серии сериала «Марьина роща» генерал Зубов признается в убийстве супруги Ольги, однако Халин требует от Константина найти дополнительные доказательства вины. Расследование сталкивает Трошина с трубачом Лойко.
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