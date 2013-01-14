В 1 сезоне 4 серии сериала «Марьина роща» убит глава Дома пионеров. Единственная свидетельница заявляет, что в момент выстрела заметила убегающего беспризорника. Константин начинает расследование и выясняет неожиданные подробности о вдове.
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