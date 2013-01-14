В 1 сезоне 3 серии сериала «Марьина роща» чувства к Нине оборачиваются для Трошина столкновением с хулиганами. Выясняется, что один из нападавших как-то связан с недавним исчезновением участкового. Константин прячет возлюбленную у себя в коммуналке.
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