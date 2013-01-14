В 1 сезоне 14 серии сериала «Марьина роща» близится Новый год. К Трошину обращается Халин, расследующий дело о краже старинных монет. Пострадавший — его хороший друг. Известно лишь то, что воровка представилась дочерью военного чиновника Смирнова.
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