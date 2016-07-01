Во 2 сезоне 4 серии сериала «Марко Поло» на Джингима и Ахмада охотятся. Кайду испытывает ненависть к своему сыну, который привел Хубилай-хана к его порогу. Кайду и Хубилай-хан вместе отправляются искать сыновей. Они вспоминают юные годы.
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