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Киноафиша Сериалы Марко Поло Сезоны Сезон 2 Серия 4

Марко Поло 2014 - 2016 4 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Марко Поло»
Охотник и соболь
Сезон 2 / Серия 1 1 июля 2016
Объятие
Сезон 2 / Серия 2 1 июля 2016
Выше оси колеса
Сезон 2 / Серия 3 1 июля 2016
Да свершится Божья воля
Сезон 2 / Серия 4 1 июля 2016
Колыбельная
Сезон 2 / Серия 5 1 июля 2016
Уговоры Змея
Сезон 2 / Серия 6 1 июля 2016
Пропавший журавль
Сезон 2 / Серия 7 1 июля 2016
Белая лошадь
Сезон 2 / Серия 8 1 июля 2016
Наследники
Сезон 2 / Серия 9 1 июля 2016
Братство
Сезон 2 / Серия 10 1 июля 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Марко Поло» на Джингима и Ахмада охотятся. Кайду испытывает ненависть к своему сыну, который привел Хубилай-хана к его порогу. Кайду и Хубилай-хан вместе отправляются искать сыновей. Они вспоминают юные годы.

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