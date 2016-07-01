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Киноафиша Сериалы Марко Поло Сезоны Сезон 2 Серия 3

Марко Поло 2014 - 2016 3 серия 2 сезон

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10 голосов
Все серии 2 сезона «Марко Поло»
Охотник и соболь
Сезон 2 / Серия 1 1 июля 2016
Объятие
Сезон 2 / Серия 2 1 июля 2016
Выше оси колеса
Сезон 2 / Серия 3 1 июля 2016
Да свершится Божья воля
Сезон 2 / Серия 4 1 июля 2016
Колыбельная
Сезон 2 / Серия 5 1 июля 2016
Уговоры Змея
Сезон 2 / Серия 6 1 июля 2016
Пропавший журавль
Сезон 2 / Серия 7 1 июля 2016
Белая лошадь
Сезон 2 / Серия 8 1 июля 2016
Наследники
Сезон 2 / Серия 9 1 июля 2016
Братство
Сезон 2 / Серия 10 1 июля 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Марко Поло» Хубилай-хану снится кошмарный сон, где его супруга по-прежнему понукает его за решение убить сына. Хубилай берет Марко с собой в поход, чтобы получить его совет относительно Кайду и его притязаний на власть.

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