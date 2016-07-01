Во 2 сезоне 3 серии сериала «Марко Поло» Хубилай-хану снится кошмарный сон, где его супруга по-прежнему понукает его за решение убить сына. Хубилай берет Марко с собой в поход, чтобы получить его совет относительно Кайду и его притязаний на власть.