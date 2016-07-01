Во 2 сезоне 10 серии сериала «Марко Поло» Хубилай-хан и Кайду находятся в ожидании результатов Курултая. Ахмад сидит на императорском троне. Кроме того, появляется еще один противник – пресвитер по имени Джон. Кайду решает прибегнуть к шантажу.
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