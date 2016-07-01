Во 2 сезоне 9 серии сериала «Марко Поло» хан нападает на Наян и лагерь Кайду. Он воспользовался нетрадиционной боевой тактикой, которую позаимствовал у своего великого деда Чингисхана. Хубилай-хан поджег своих белых лошадей и отправил их на лагерь.
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