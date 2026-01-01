Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Марко Поло
Венгрия
Казахстан
Где снимали известные сцены
Студия
Киностудия Pinewood Iskandar Malaysia, Нусаджая, Малайзия
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Словакия
Высокие Татры, Словакия
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