В 1 сезоне 12 серии сериала «Манифест» Бен и Грэйс продолжают разбираться во всем произошедшем. Результатами их длительных поисков становится открытие, которое полностью меняет их отношение к последним событиям. Микаэла вынуждена противостоять Отэм.
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