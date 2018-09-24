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Киноафиша Сериалы Манифест Сезоны Сезон 1 Серия 10

Манифест 2018 10 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Манифест»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2018
Возвращение
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 2018
Турбулентность
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2018
Невостребованный багаж
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 2018
Стыковочные рейсы
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 2018
Пропавшие с радаров
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2018
Бардак
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2018
Точка невозврата
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2018
Счисление координат
Сезон 1 / Серия 9 26 ноября 2018
Боковой ветер
Сезон 1 / Серия 10 7 января 2019
Конденсационный след
Сезон 1 / Серия 11 14 января 2019
Точка схода
Сезон 1 / Серия 12 21 января 2019
Посадка разрешена
Сезон 1 / Серия 13 28 января 2019
Усовершенствование
Сезон 1 / Серия 14 4 февраля 2019
Жесткая посадка
Сезон 1 / Серия 15 11 февраля 2019
Расчетное время вылета
Сезон 1 / Серия 16 18 февраля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Манифест» Микаэла получает порцию новых галлюцинаций — они становятся все сильнее и интенсивнее. Бен искренне пытается помочь девушке. Многочисленные поиски приводят его к новому альянсу и еще более страшному противнику.

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