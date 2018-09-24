В 1 сезоне 10 серии сериала «Манифест» Микаэла получает порцию новых галлюцинаций — они становятся все сильнее и интенсивнее. Бен искренне пытается помочь девушке. Многочисленные поиски приводят его к новому альянсу и еще более страшному противнику.
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