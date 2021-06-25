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Киноафиша Сериалы По утрам в сентябре
По утрам в сентябре (2021 - 2021) Manhãs de Setembro 12+
Год выпуска 2021
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 2 часа 30 минут
О чем сериал

«По утрам в сентябре» — бразильская драма производства Amazon. В центре событий находится независимая транс-женщина по имени Кассандра. Для того, чтобы заработать на жизнь хоть немного денег, она устраивается в службу курьерской доставки. По вечерам Кассандра выступает в травести-шоу, надеясь, что однажды сможет стать действительно известной певицей. Не так давно главная героиня впервые в жизни обзавелась собственным жилищем — небольшой, но уютной квартирой. Кроме того, у Кассандры есть парень Ивалду, который, кажется, действительно ее любит. Размеренная жизнь главной героини меняется в один миг, когда она встречает собственного сына.

По утрам в сентябре - трейлер
По утрам в сентябре
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Томас Аквино
Томас Аквино
Liniker
Карин Телес
Карин Телес
Густаво Коэльо
Клодд Диас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
По утрам в сентябре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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