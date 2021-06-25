«По утрам в сентябре» — бразильская драма производства Amazon. В центре событий находится независимая транс-женщина по имени Кассандра. Для того, чтобы заработать на жизнь хоть немного денег, она устраивается в службу курьерской доставки. По вечерам Кассандра выступает в травести-шоу, надеясь, что однажды сможет стать действительно известной певицей. Не так давно главная героиня впервые в жизни обзавелась собственным жилищем — небольшой, но уютной квартирой. Кроме того, у Кассандры есть парень Ивалду, который, кажется, действительно ее любит. Размеренная жизнь главной героини меняется в один миг, когда она встречает собственного сына.