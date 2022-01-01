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Карин Телес
Карин Телес
Karine Teles
О персоне
Фильмография
Карин Телес
Karine Teles
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Дата рождения
16 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Петрополис, Бразилия
Биография Карин Телес
Родилась 16 августа 1978 года. Петрополис, Бразилия.
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