В 1 сезоне сериала «По утрам в сентябре» в центре событий находится бразильская транс-женщина по имени Кассандра. Для того, чтобы заработать себе на хлеб, она трудится в службе курьерской доставки, параллельно выступая в травести-шоу по вечерам. Кассандра надеется когда-нибудь стать известной исполнительницей. Не так давно главная героиня обзавелась собственной квартирой — это стало действительно большим шагом в ее жизни. Увы, размеренная идиллия Кассандры вскоре заканчивается. На пороге ее дома появляется парень, который утверждает, что он является ее сыном.