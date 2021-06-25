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По утрам в сентябре 2021 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По утрам в сентябре
Киноафиша Сериалы По утрам в сентябре Сезоны Сезон 1

Manhãs de Setembro 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «По утрам в сентябре»

В 1 сезоне сериала «По утрам в сентябре» в центре событий находится бразильская транс-женщина по имени Кассандра. Для того, чтобы заработать себе на хлеб, она трудится в службе курьерской доставки, параллельно выступая в травести-шоу по вечерам. Кассандра надеется когда-нибудь стать известной исполнительницей. Не так давно главная героиня обзавелась собственной квартирой — это стало действительно большим шагом в ее жизни. Увы, размеренная идиллия Кассандры вскоре заканчивается. На пороге ее дома появляется парень, который утверждает, что он является ее сыном.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «По утрам в сентябре» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Только на эту ночь Solo por esta noche
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2021
Хватит звать меня папой! ¡Deja de llamarme papá!
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2021
Жерзиньо Gersinho
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2021
Больше не дам Tómalo o déjalo
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2021
Да, детка, наслаждайся! ¡Eso es, nena, disfruta!
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2021
График выхода всех сериалов
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