Во 2 сезоне 5 серии сериала «Безумцы» у главного героя появляется новая секретарша по имени Джейн. Отношения Дрейпера и Бобби заходят слишком далеко — пара попадает в автомобильную аварию, а затем и в больницу. Пегги приходится их прикрывать.
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